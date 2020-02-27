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27 лютого • оновлено в 18:47
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"Динамо" позбулося зоряного легіонера після його нервового зриву

3.2т
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Угорський легіонер "Динамо", захисник Тамаш Кадар більше не допоможе "біло-синім" у нинішньому сезоні. Київський клуб виключив 29-річного футболіста з офіційної заявки на сайті Прем'єр-ліги.

Крім того, вже після відновлення сезону Тамаш поїхав на батьківщину в Будапешт, про що повідомив у своєму Instagram.

"Динамо" позбулося зоряного легіонера після його нервового зриву

Захисник збірної Угорщини Кадар виступав в "Динамо" з 2017 року. У поточному сезоні він провів за столичну команду 20 матчів, в яких відзначився однією гольовою передачею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, була названа причина, по якій Тамаша Кадара перевели у "дубль". Так, в одному з моментів футболіст не зумів впоратися з емоціями і буквально вибухнув, нагрубивши головному тренеру Олексію Михайличенку при всій команді.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Тамаш Кадар
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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