Офіційно: Гармаш покинув "Динамо" і перейшов в новий клуб

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ертан Сюзгун, колишній футболіст збірної України до кінця сезону на правах оренди виступатиме в "Різеспорi".

İSTİHBARAT - Çaykur Rizespor, transferde bombayı patlattı!



Karadeniz temsilcisi Dinamo Kiev'in Milli oyuncusu Denys Garmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı!



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BVYgh1KwXR - Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 5, 2020

Відзначимо, що за цей клуб грає інший ексдинамівець Микола Морозюк.

Турецька команда вже офіційно оголосила про трансфер.

Çaykur Rizespor'umuz Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından Denys Harmash ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. https://t.co/piO1wSH0vd - Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 5, 2020

Примітно, що портал Тransfermarkt вже вказав, що "Різеспор" орендував Гармаша, а угода розрахована до 30 червня 2020 року. Портал оцінює гравця в 3,5 мільйона євро.

скріншот Тransfermarkt.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня "Динамо" погодило умови контракту з 21-річним нігерійським футболістом Беніто, останнім клубом якого був російський ФК "Тамбов".

Центрфорвард виступатиме за "Динамо" в найближчі 3,5 року,

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