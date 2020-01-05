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5 січня • оновлено в 20:33
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Офіційно: Гармаш покинув "Динамо" і перейшов в новий клуб

5.1т
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Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ертан Сюзгун, колишній футболіст збірної України до кінця сезону на правах оренди виступатиме в "Різеспорi".

Відзначимо, що за цей клуб грає інший ексдинамівець Микола Морозюк.

Турецька команда вже офіційно оголосила про трансфер.

Примітно, що портал Тransfermarkt вже вказав, що "Різеспор" орендував Гармаша, а угода розрахована до 30 червня 2020 року. Портал оцінює гравця в 3,5 мільйона євро.

Офіційно: Гармаш покинув "Динамо" і перейшов в новий клуб

скріншот Тransfermarkt.ru

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня "Динамо" погодило умови контракту з 21-річним нігерійським футболістом Беніто, останнім клубом якого був російський ФК "Тамбов".

Центрфорвард виступатиме за "Динамо" в найближчі 3,5 року,

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат Туреччини
Особа
Денис Гармаш
Місце
Туреччина
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Спасибо, наконец то. Рекордсмен по подставам и сливам с красными карточками (ни в коем случаем не тренерский штаб который "его" с поля вовремя не убирал).
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Bogachuk Alex, Алекс,а я считал его неплохим футболистом,не знал про такие подвиги.К нам в Ротор пришел Ваш бывший тренер Хацкевич,если нетрудно,ответь про свое мнение о нем.
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