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"Динамо" повісило вражаючий цінник на півзахисника

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Футболіст київського "Динамо" Дерліс Гонсалес, який влітку 2018 року на правах оренди перейшов в бразильський "Сантос", може покинути український клуб. "Біло-сині" планують виручити за парагвайського півзахисника 10 млн євро.

Спочатку клуби домовлялися про обмін Гонсалеса і Вітора Буено, проте бразилець так і не зміг закріпитися в основному складі "Динамо". Таким чином влітку "Сантос" навряд чи може розраховувати на повноцінний обмін футболістами. Дерліс вже освоївся в команді і зумів стати гравцем основи в бразильському клубі, проте тепер на його покупку "Сантосу" доведеться розщедриться, повідомляє Fox Sport.

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Томаш Кендзьора, Дерліс Гонсалес і Беньямін Вербич

Томаш Кендзьора, Дерліс Гонсалес і Беньямін Вербич

ФК Динамо Київ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що бразильський футболіст "Динамо" Че Че, який влітку 2018 року підписав контракт з київським клубом, відмовляється переходити в "Сантос".

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Особи
Дерліс ГонсалесВiтор Буено
Тег
ФК Динамо Київ
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