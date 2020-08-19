"Динамо" повідомило результати тестів футболістів на COVID-19

Максим Іншаков Футбол 23:04, 19.08.2020 Оновлено: 00:00, 20.08.2020

Тести усіх гравців київського "Динамо", включно з Русиним і Вантухом, тренерського штабу і персоналу, задіяного в підготовці першої команди, дали негативний результат, повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

21 серпня Назарію і Роману належить скласти контрольні тести. У разі негативних результатів, динамівці повернуться в загальну групу.

Команда продовжує в плановому режимі готуватися до першого матчу чемпіонату України сезону 2020/21 з "Олімпіком", який відбудеться в п'ятницю, 21 серпня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського (початок – о 17:00).

Нагадаємо, що динамівці, відповідно до чинного медичного протоколу УПЛ, проходять ПЛР-тести на наявність COVID-19 кожні 14 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня у Назарія Русина та його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха був діагностований COVID-19

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

На 102 році життя помер президент НАНУ Патон

У Білорусі помер ще один учасник протестів

У мережі нагадали про скандальне інтерв'ю Фокіна: закликав зрозуміти Росію

Єрмак відхрестився від звинувачень у держзраді та зливі інформації Росії

Міністерство фінансів Канади вперше очолила етнічна українка