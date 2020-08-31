"Динамо" повідомило про оренду чемпіона світу

Переможець юнацького чемпіонату світу-2019 Сергій Булеца продовжить кар'єру в "Дніпрі-1" на правах оренди.

Про це повідомляє офіційний сайт київського "Динамо", де молодий півзахисник почав підготовку до сезону. Угоду між клубами розраховано до кінця сезону 2020/2021.

Нагадаємо, що 21-річний Булеца вже виступав на правах оренди за "Дніпро-1" в сезоні 2019/2020. На рахунку хавбека – 29 матчів, п'ять голів і чотири результативні передачі за дніпровський клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє з нідерландським АЗ. У разі перемоги над представником Ередивізії підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з переможцем протистояння між бельгійським "Гентом" і австрійським "Рапідом".