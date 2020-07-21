"Динамо" повернуло з оренди двох футболістів

"Динамо" Київ прийняло рішення повернути півзахисника Богдана Лєднєва і захисника Олександра Тимчика з оренди в луганській "Зорі"

Коли футболісти з'являться в розташуванні столичного клубу, вони разом з першою командою з 30 липня почнуть підготовку до нового сезону, повідомляється на сайті віце-чемпіонів України.

Нагадаємо, що Олександр Тимчик виступав у складі "Зорі" з лютого 2018 року. У сезоні 2019/20 захисник провів за луганчан 30 матчів в чемпіонаті України, один - в Кубку і шість – в Лізі Європи.

Богдан Лєднєв захищав кольори луганського клубу з липня 2018. У минулому сезоні зіграв 27 матчів в УПЛ, забивши 11 м'ячів і ставши кращим бомбардиром "Зорі". Також на рахунку Богдана – одна гра в Кубку України (1 гол) і п'ять в Лізі Європи (1 гол).

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 липня керівництво київського "Динамо" відправило у відставку наставника команди Олексія Михайличенка і його помічників Вадима Євтушенка, Сергія Федорова та Михайла Михайлова.

Пізніше з'явилася інформація, що київський клуб може очолити Сергій Ребров.