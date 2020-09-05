"Динамо" повернуло Михайличенка

Олексій Михайличенко став спортивним директором "Динамо". footboom.net
Колишній головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко повернувся в київський клуб на посаду спортивного директора команди.
Незважаючи на відсутність офіційної презентації, прізвище 57-річного Олексія Олександровича з'явилася в списку менеджменту киян.
Михайличенко повернувся в "Динамо" на посаду спортивного директора. Офіційний сайт "Динамо" / скріншот
Нагадаємо, що до того, як Михайличенко в 2019-му очолив "Динамо", він з 2013 року працював в столичній команді саме спортивним директором.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Михайличенка.
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