"Динамо" повернуло Михайличенка

Колишній головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко повернувся в київський клуб на посаду спортивного директора команди.

Незважаючи на відсутність офіційної презентації, прізвище 57-річного Олексія Олександровича з'явилася в списку менеджменту киян.

Михайличенко повернувся в "Динамо" на посаду спортивного директора. Офіційний сайт "Динамо" / скріншот

Нагадаємо, що до того, як Михайличенко в 2019-му очолив "Динамо", він з 2013 року працював в столичній команді саме спортивним директором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Михайличенка.

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