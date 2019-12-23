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23 грудня • оновлено в 17:38
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"Динамо" потрапило в топ найкращих команд в історії Ліги чемпіонів

1.1т
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Київське "Динамо" опинилося на 11 місці серед найкращих команд в історії Ліги чемпіонів у період з 1955 по 2019 рік.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, український клуб взяв участь у 36 розіграшах турніру і зумів здобути 97 перемог при 52 нічиїх і 84 поразках у 233 матчах ЛЧ. Донецький "Шахтар" зайняв 32 позицію в рейтингу, "Дніпро" опинився на 172 сходинці, луганська "Зоря" – на 282, а харківський "Металіст" і сімферопольська "Таврія" йдуть на 333 і 344 місцях, відповідно.

Київське "Динамо"

Київське "Динамо"

УНІАН

Новини
"Динамо" поставили ультиматум

Варто зазначити, що найкращою командою в історії Ліги чемпіонів був визнаний мадридський "Реал", на рахунку якого 13 перемог у турнірі. Слідом за ним розташувалися "Баварія" та "Барселона".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА визначився з найкращим голом групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

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Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар ФК Таврія ФК Металіст ФК Дніпро ФК Зоря Реал Мадрид ФК Барселона ФК Баварія
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