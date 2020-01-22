Головна Новини
22 січня • оновлено в 18:04
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" потрапило в неприємну ситуацію зі скандальним легіонером

1.3т
Читати матеріал російською

Київське "Динамо" заборгувало перуанському захиснику команди Карлосу Самбрано зарплату за декілька місяців.

Як повідомляє агентство TyCSports, футболіст близький до переходу в склад "Бока Хуніорс". Аргентинський гранд шукає центрального захисника на заміну 34-річному ветерану Паоло Гольцю, який напередодні розірвав контракт з командою. Самбрано назвав себе вільним гравцем через заборгованість "Динамо" по заробітній платі.

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано

УНІАН

Очікується, що перуанець повинен незабаром пройти медогляд, після чого підпише контракт з командою. Захисник прийшов у київський клуб у 2018 році, але так і не зіграв за "Динамо" жодного поєдинку. Попередній сезон він провів у швейцарському "Базелі".

Новини
Спокушав на яхті: футболіст "Динамо" втрапив у секс-скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Карлоса Самбрано також претендує найтитулованіший клуб США "Лос-Анджелесі Гелаксі".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Карлос Самбрано
Місце
Аргентина Буенос-Айрес
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги