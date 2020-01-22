"Динамо" потрапило в неприємну ситуацію зі скандальним легіонером

Київське "Динамо" заборгувало перуанському захиснику команди Карлосу Самбрано зарплату за декілька місяців.

Як повідомляє агентство TyCSports, футболіст близький до переходу в склад "Бока Хуніорс". Аргентинський гранд шукає центрального захисника на заміну 34-річному ветерану Паоло Гольцю, який напередодні розірвав контракт з командою. Самбрано назвав себе вільним гравцем через заборгованість "Динамо" по заробітній платі.

Карлос Самбрано УНІАН

Очікується, що перуанець повинен незабаром пройти медогляд, після чого підпише контракт з командою. Захисник прийшов у київський клуб у 2018 році, але так і не зіграв за "Динамо" жодного поєдинку. Попередній сезон він провів у швейцарському "Базелі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Карлоса Самбрано також претендує найтитулованіший клуб США "Лос-Анджелесі Гелаксі".

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