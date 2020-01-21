"Динамо" потрапило в неприємну ситуацію і поскаржилося у ФІФА: що сталося

Київське "Динамо" подало позов до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на бразильський "Сан-Паулу" через борги по трансферу Че Че, повідомляє UOL Esporte.

Че Че ФК Динамо

"Сан-Паулу" купив Че Че за 5 млн євро в кінці березня 2019 року, вирішивши виплачувати суму частинами, однак прострочив платіж.

Після того, як всі спроби "Динамо" зв'язатися з бразильським клубом виявилися безуспішними, керівництво віцечемпіонів України прийняло рішення звернутися зі скаргою у ФІФА. Міжнародна федерація повинна вивчити всі документи щодо трансферу і винести вердикт.

За твердженням бразильських ЗМІ, "Сан-Паулу" зобов'язаний буде виплатити штраф і відсотки. Найгірший варіант - на клуб накладуть трансферний бан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за перехід Че Че "Динамо" хотіло виручити 20 мільйонів реалів (5,2 мільйона євро). У таку суму обійшовся киянам перехід Че Че з "Палмейраса" позаминулого літа.

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