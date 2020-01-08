"Динамо" потрапило до п'ятірки найкращих команд десятиліття Ліги Європи

Київське "Динамо" зайняло п'яте місце в рейтингу десяти найбільш успішних команд-учасниць Ліги Європи 2010-х років.

Авторитетний портал Transfermarkt у Twitter опублікував список клубів, які зуміли набрати найбільшу кількість очок у другому за значимістю турнірі серед європейських команд. Очолила рейтинг "Севілья", яка за останні 10 років здобула три перемоги в Лізі Європи. За 67 зіграних матчів їй вдалося набрати 136 очок. Друге та третє місця зайняли "Вільярреал" і "Зальцбург", відповідно.

Динамо Київ в Лізі Європи Football.ua

Київське "Динамо" провело 70 поєдинків в рамках ЛЄ у 2010-х роках, зумівши набрати в них 113 пунктів. Український клуб відстав від "Лаціо", у якого 68 проведених матчів, на 1 очко. Повністю рейтинг виглядає наступним чином:

1. "Севілья" – 67 матчів, 136 очок;

2. "Вільярреал" – 70 матчів, 128 очок;

3. "Зальцбург" – 68 матчів, 120 очок;

4. "Лаціо" – 68 матчів, 114 очок;

5. "Динамо" – 70 матчів, 113 очок;

6. "Атлетіко" – 49 матчів, 105 очок;

7. "Спортинг" – 66 матчів, 105 очок;

8. "Тоттенхем" – 54 матчі, 96 очок;

9. "ПСВ" – 56 матчів, 95 очок;

10. "Зеніт" – 48 матчів, 92 очка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Євро-2012 між Іспанією та Італією, який пройшов у Києві, став одним із найкращих матчів десятиліття.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!