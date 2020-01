"Динамо" потрапило до п'ятірки найкращих команд десятиліття Ліги Європи

Київське "Динамо" зайняло п'яте місце в рейтингу десяти найбільш успішних команд-учасниць Ліги Європи 2010-х років.

Авторитетний портал Transfermarkt у Twitter опублікував список клубів, які зуміли набрати найбільшу кількість очок у другому за значимістю турнірі серед європейських команд. Очолила рейтинг "Севілья", яка за останні 10 років здобула три перемоги в Лізі Європи. За 67 зіграних матчів їй вдалося набрати 136 очок. Друге та третє місця зайняли "Вільярреал" і "Зальцбург", відповідно.

Sevilla are the most successful Europa League team of the last decade! 🇪🇸 #UEL #SevillaFC #THFC #Lazio #SportingCP #Zenit pic.twitter.com/L7FgRZS3qw