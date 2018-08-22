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"Динамо" поступилося "Аяксу" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

1.8тЧитати новину російською

"Динамо" програло амстердамському "Аяксу" в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У виїзному поєдинку підопічні Олександра Хацкевича у видовищній грі, але без шансів поступилися - 1:3.

Не заладилося у киян з самого початку матчу, в результаті чого вони повністю програли перший тайм. Вже на другій хвилині "Аякс" зумів відкрити рахунок, перегравши оборону "Біло-синіх". "Динамо" не опустило голову і досить швидко відігралося - Кендзьора зіграв на добиванні після удару Кадара. 1:1.

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Але "Аякс" на класі до перерви зробив результат. Центрбек голландців Зіек сьогодні "запалював", і не тільки віддав купу класних передач, а й забив сам - дальнім ударом, рикошетом від голови Кадара півзахисник зробив рахунок 2:1.

Втім, "Аякс" давав "Динамо" грати, і кияни досить непогано йшли вперед. За якихось 10 хвилин голкіпер господарів Онана зробив два найскладніших сейва, виручивши свою команду. Якби не відбив воротар постріли динамівців, хто знає, чи закінчився б матч такою поразкою "Динамо".

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Але в цей вечір оборона "Динамо" діяла не найкращим чином, і під саму перерву упустила в своєму штрафному Тадича, який після прострілу зліва в дотик пробив повз Бойка - 3:1.

"Аякс" (Амстердам) - "Динамо" (Київ) - 3: 1

Голи: Ван де Беєк (2), Зієк (35), Тадіч (44) - Кендзьора (16)

"Аякс": Онана - Де Лігт, Тальяфіко, Блінд, Ван де Беєк, Шона, Де Йонг, Мазрауі, Зіек, Тадіч, Хунтелаар

"Динамо": Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Піваріч - Сидорчук, Вербіч, Циганков, Гармаш, Буяльський, Бесєдін

Попереджені: Хунтелаар (21), Тальяфіко (69) - Гармаш (40), Кендзьора (24)

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Олександр ХацкевичВіктор ЦиганковДенис ГармашТомаш КендзьораТамаш Кадар
Місце
НідерландиАмстердам
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Аякс
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