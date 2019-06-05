"Динамо" поставило жорсткі умови Хацкевичу

Київське "Динамо" висунуло жорсткі умови Олександру Хацкевичу, який, найімовірніше, займе місце наставника команди і в новому сезоні.

За даними видання FootBoom, керівництво "біло-синіх" розглядало кілька варіантів заміни білоруському тренеру, але так і не змогло ні з ким домовитися. Тепер "Динамо" запропонувало Хацкевичу продовжити співпрацю, але за однієї умови: у разі непотрапляння команди до основного раунду Ліги чемпіонів тренер автоматично має подати у відставку.

Кияни, як срібний призер УПЛ, стартують із третього кваліфікаційного раунду ЛЧ, а в разі успішного подолання цього бар'єру їм доведеться зіграти ще і в раунді плей-офф. Зазначається, що Хацкевич взяв час на роздуми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" залишилося без головного тренера після того, як завершився контракт Хацкевича.

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