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"Динамо" поставило жорсткі умови Хацкевичу

1.2тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" висунуло жорсткі умови Олександру Хацкевичу, який, найімовірніше, займе місце наставника команди і в новому сезоні.

За даними видання FootBoom, керівництво "біло-синіх" розглядало кілька варіантів заміни білоруському тренеру, але так і не змогло ні з ким домовитися. Тепер "Динамо" запропонувало Хацкевичу продовжити співпрацю, але за однієї умови: у разі непотрапляння команди до основного раунду Ліги чемпіонів тренер автоматично має подати у відставку.

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Кияни, як срібний призер УПЛ, стартують із третього кваліфікаційного раунду ЛЧ, а в разі успішного подолання цього бар'єру їм доведеться зіграти ще і в раунді плей-офф. Зазначається, що Хацкевич взяв час на роздуми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" залишилося без головного тренера після того, як завершився контракт Хацкевича.

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Особа
Олександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Київ
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