"Динамо" поставило крапку щодо трансферу "нового Шевченка" – ЗМІ

Київське "Динамо" відхилило пропозицію італійської "Болоньї" щодо гравця "біло-синіх" Владислава Супряги, якого відомий агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком".

Як повідомляє TMW, клуб із Бергамо збирається відмовитися від трансферу, оскільки столичний клуб не готовий відступати від необхідних 15 млн євро і не планує робити будь-яких знижок. "Болонья" хоче віддати за футболіста тільки 10 млн євро і бонуси.

Сезон 2019/20 чемпіон світу в складі збірної України до 20 років провів у "Дніпрі-1". Він взяв участь у 26 матчах команди, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу. В одному з поєдинків Супряга зробив хет-трик у ворота "Динамо", вийшовши на заміну у другому таймі.