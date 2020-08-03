"Динамо" почало переговори про трансфер захисника турецького гранда

Київське "Динамо" почало переговори про перехід 24-річного центрального захисника "Галатасарая" Маркао.

Як повідомляє видання Fotospor, турецький клуб оцінив вартість бразильського футболіста в 12 мільйонів євро, але українська команда буде торгуватися, щоб знизити ціну на гравця.

Маркао дебютував в бразильській Серії А в 2016 році в складі "Атлетіко Паранаенсе", а вже влітку 2017-го переїхав до Португалії, де виступав за "Ріу Аве" і "Шавіш". До Туреччини захисник перебрався взимку 2019 року. За цей час він взяв участь у 60 матчах за "Галатасарай", але не зумів відзначитися результативними діями. Його вартість за версією порталу Transfermarkt становить 3,2 мільйона євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Динамо" повернулися чотири футболісти, які сезон 2019/20 провели в оренді.