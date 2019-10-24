"Динамо" ухилилося від поразки в матчі Ліги Європи

Київське "Динамо" в матчі третього туру групового етапу Ліги Європи зіграло внічию з данським "Копенгагеном". Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:1.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Копенгаген".

Початок вийшов шокуючим для підопічних Олексія Михайличенка. Вже на 2-й хвилині кілька помилок у центрі поля й оборони – зокрема, капітана Сидорчука і воротаря Бущана – дозволили гостям провести результативну атаку. Потужний удар Сотеріу під поперечину з лінії воротарського зробив рахунок 1:0.

Пропустивши швидкий гол, "Динамо" одразу кинулося відіграватися і навіть створило кілька гарних моментів. Але при цьому в діях господарів було багато сумбуру, вони в поспіху допускали пристойну кількість браку і втрачали м'ячі в небезпечних зонах.

У середині тайму "Копенгагену" вдалися дві найгостріші атаки, де лише майстерність Бущана врятувала команду від вірного голу.

Динамо - Копенгаген politiken.dk

У другій половині тайму Вербич змістився на лівий фланг, а Де Пена грав на позиції "десятки".

"Динамо" спробувало посилити тиск, але створити перелом у грі нашим співвітчизникам заважали помилки при передачах. На полі було багато силового футболу, навісів, закидів, боротьби за підбір. У такій грі комфортніше почувалися данці, дуже компактно і щільно працюючи в обороні, без проблем руйнуючи напад українців.

Динамо - Копенгаген politiken.dk

У перерві наставник "біло-синіх" знайшов потрібні слова і команда в першій же атаці зрівняла рахунок. На 53-й хвилині відмінний навіс Циганкова зі штрафного головою замкнув Шабанов.

Забитий гол окрилив українських футболістів і вони за кілька хвилин організували кілька гострих випадів, але добитися успіху не змогли.

Ближче до кінцівки гра заспокоїлася. Обидві команди намагалися в першу чергу уникнути помилки, роблячи акцент на довгих передачах. На полі було багато боротьби за м'яч і підбирань і мало ударів у створ воріт.

Динамо - Копенгаген politiken.dk

Свою наступну зустріч у Лізі Європи "Динамо" проведе 7 листопада знову з "Копенгагеном", але вже на виїзді.

"Динамо" Україна – "Копенгаген" Данія 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 2 Сотерiу, 1:1 – 53 Шабанов.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзьора, Попов, Шабанов, де Пена (Гармаш, 80), Циганков, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Бесєдін.

Копенгаген – Йонссон, Бартолец, Нельссон, Ов'єдо, Папаяннопулос, Зека, Фішер (Томсен, 75), Стейє, Фальк (Варела, 87), Сотерiу, Сантос (Бендтнер, 89).

Попередження: Сидорчук (22), Вербич (46), Стейє (51), Кендзьора (55), Бартолец (59), Бесєдін (68).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому турі цього єврокубкового турніру віцечемпіони України здобули мінімальну перемогу над шведським "Мальме" (1:0), а в другому в Швейцарії не змогло обіграти "Лугано" (0:0).

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