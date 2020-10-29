"Динамо" пішло на карантин – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 11:55, 29.10.2020

Київське "Динамо" пішло на двотижневий карантин після матчу другого туру Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша".

Як повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside", усі гравці та персонал команди максимально обмежать усі позафутбольні контакти. У столичному клубі не хочуть потрапити в ситуацію, в якій опинився "Шахтар" перед виїзним поєдинком ЛЧ проти "Реала".

"Фактично, з моменту відльоту в Будапешт і протягом двох наступних тижнів команда та персонал закривається на двотижневий карантин, де мінімізовані всі позафутбольні контакти. Це правильне рішення, особливо перед наступними суботніми тестами, на які всі чекають із хвилюванням. Ніхто не хоче кадрового повторення іспанського вояжу конкурентів", – написало джерело.

"Динамо" пішло на двотижневий карантин
Telegram-канал "Динамо Київ Inside"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірус в "Динамо" був виявлений у голкіпера Георгія Бущана і захисника Віталія Миколенка. Через це вони пропустили нічийний матч команди проти "Ференцвароша".

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