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31 грудня • оновлено в 14:14
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"Динамо" пішло на істотні поступки при продажу легіонера

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Стали відомі деталі переговорів між "Динамо" і парагвайським клубом "Олімпія", що планує купити 25-річного хавбека Дерліса Гонсалеса, права на якого належать українському клубу.

Дерліс Гонсалес

Дерліс Гонсалес

ua-football.com

Віцечемпіони України хочуть продати парагвайця за 10 млн доларів, адже в 2015 році "Динамо" придбало його за 9,4 млн євро. За інформацією Cronica, "Олімпія" таку суму заплатити не готова. Київський клуб запропонував парагвайцям придбати 50% прав на гравця за 5 млн доларів, проте в результаті ще раз пішов на поступки і, як повідомляється, сторони можуть зійтися і на цифрі 3,5 млн.

Власники "Олімпії" шукають інвесторів для цієї угоди і сподіваються, що зможуть здійснити трансфер по своєму співвітчизнику в перших числах січня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, з літа 2018 року Дерліс Гонсалес виступає в складі бразильського "Сантоса" на правах оренди.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансфери
Особа
Дерліс Гонсалес
Місце
Парагвай Асунсьйон
Тег
ФК Динамо Київ
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