"Динамо" підтвердило коронавірус у команді

Київське "Динамо" втратило воротаря Георгія Бущана та захисника Віталія Миколенка напередодні матчу Ліги чемпіонів із "Ференцварошем".

Футболісти заразилися коронавірусом. Відповідні результати були отримані із сертифікованої лабораторії Європейського футбольного союзу (УЄФА), повідомляє пресслужба киян.

Крім того, COVID-19 виявлено у тренера "Динамо" з фізичної підготовки Віталія Кулиби. Всі троє хворих почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції. У решти гравців, тренерів та персоналу результати тестів негативні. Вони готуються до вильоту до Будапешту на матч із "Ференцварошем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу відверто розповів про роботу з командою і ставлення до фанатів клубу.