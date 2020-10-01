"Динамо" підсилить склад футболістом з англійської Прем'єр-ліги – ЗМІ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Тудор Белуца

Київське "Динамо" домовилося про перехід опорного півзахисника "Брайтона" Тудора Белуци.

Як повідомляє видання "Главком", румунський футболіст поповнить склад столичного клубу на правах оренди. У його послугах особисто зацікавлений головний тренер Мірча Луческу, а переговори вів його агент Аркадій Запорожану.

21-річний півзахисник перейшов у "Брайтон" в січні 2019 року, але на пів року залишився в румунському "Віторуле". Другу половину сезону 2019/20 Белуца провів у Нідерландах, де виступав за "АДО Ден Хаг".

У складі англійців футболіст брав участь у матчах молодіжної АПЛ і кубкових поєдинках. На його рахунку також 7 ігор за збірну Румунії. Вартість Белуци оцінюється в 3,24 млн євро за версією порталу Transfermarkt.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Динамо" домовилося про перехід нападника Франа Соля в іспанський клуб.

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