Офіційно: "Динамо" посилилося бельгійським нападаючим

Київське "Динамо" підписало контракт з 19-річним нападаючим молодіжної збірної Бельгії Ібрагімом Каргбо-молодшим.
Як повідомляє офіційний сайт столичної команди, Каргбо-молодший народився у Сьєрра-Леоне у футбольній родині. У віці восьми років він переїхав до Бельгії, де потрапив в академію команди "Бєєрсхот". Наступними клубами в його юнацькій кар'єрі стали "Редінг" і "Кристал Пелас".
Ібрагім Каргбо-молодший
Динамо Київ від Шурика
Свій перший професійний контракт Каргбо-молодший підписав у січні 2018 року, перейшовши в бельгійський "Роселар". За 14 матчів у другому за силою дивізіоні на його рахунку дві гольові передачі. Форвард також виступав за "Льєрс", який грає в третьому футбольному ешелоні країни, де в десяти поєдинках забив два голи.
У складі молодіжної збірної Бельгії Каргбо-молодший провів сім матчів, в яких зумів відзначитися один раз.
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