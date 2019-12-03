Офіційно: "Динамо" посилилося бельгійським нападаючим

Київське "Динамо" підписало контракт з 19-річним нападаючим молодіжної збірної Бельгії Ібрагімом Каргбо-молодшим.

Як повідомляє офіційний сайт столичної команди, Каргбо-молодший народився у Сьєрра-Леоне у футбольній родині. У віці восьми років він переїхав до Бельгії, де потрапив в академію команди "Бєєрсхот". Наступними клубами в його юнацькій кар'єрі стали "Редінг" і "Кристал Пелас".

Ібрагім Каргбо-молодший Динамо Київ від Шурика

Свій перший професійний контракт Каргбо-молодший підписав у січні 2018 року, перейшовши в бельгійський "Роселар". За 14 матчів у другому за силою дивізіоні на його рахунку дві гольові передачі. Форвард також виступав за "Льєрс", який грає в третьому футбольному ешелоні країни, де в десяти поєдинках забив два голи.

У складі молодіжної збірної Бельгії Каргбо-молодший провів сім матчів, в яких зумів відзначитися один раз.

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