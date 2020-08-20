"Динамо" підписує першого бразильця за Луческу: ЗМІ повідомили деталі

"Динамо" підписує Клейтона.
Київське "Динамо" наблизилося до підписання бразильського футболіста на прізвисько Клейтон, який є вільним агентом.
Як написали в Telegram-каналі Динамо Київ Inside, гравець добре проявив себе на перегляді. Зараз керівництво команди обговорює з ним умови особистого контракту.
Клейтон підійшов "Динамо" Telegram-канал Динамо Київ Inside
Крім того, інформагентство Динамоманія повідомило про те, що бразилець приїхав на базу столичного клубу, й опублікувало фотографію, яка це доводить.
Клейтон приїхав на базу "Динамо" Динамомания
Востаннє Клейтон брав участь в офіційному матчі в листопаді 2019 року. Протягом професійної кар'єри 24-річний футболіст зіграв у 119 матчах, забив 20 голів і віддав 13 результативних передач. Він виступає на позиції правого атакувального півзахисника, але також може зіграти зліва та в центрі. Останнім клубом Клейтона був бразильський "Атлетіко Мінейро".
Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, ексфорвард "Динамо" Артем Кравець повернеться в команду.
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