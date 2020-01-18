"Динамо" підписало українського бразильця, який грав у "Шахтарі"

Київське "Динамо" підписало 16-річного атакувального півзахисника Мартіна Жозе.

ФК Динамо

Як повідомляє український журналіст Андрій Шахов-молодший, наступні пів року хавбек проведе в академії зі складом U-17. Новачок вирушить на збори до Туреччини з молодіжними складами "Динамо".

Мати Мартіна – українка, батько – бразилець. Останнім клубом в дитячо-юнацькій футбольній лізі був "Дніпро". Крім того, виступав за "Шахтар" і "Арсенал-Київ". У ДЮФЛУ він відзначився 8 голами в 64 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перуанський захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано близький до переходу в американський клуб "Лос-Анджелес Гелаксі".

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