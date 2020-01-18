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18 січня • оновлено в 16:32
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"Динамо" підписало українського бразильця, який грав у "Шахтарі"

1.9т
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Київське "Динамо" підписало 16-річного атакувального півзахисника Мартіна Жозе.

"Динамо" підписало українського бразильця, який грав у "Шахтарі"

ФК Динамо

Як повідомляє український журналіст Андрій Шахов-молодший, наступні пів року хавбек проведе в академії зі складом U-17. Новачок вирушить на збори до Туреччини з молодіжними складами "Динамо".

Мати Мартіна – українка, батько – бразилець. Останнім клубом в дитячо-юнацькій футбольній лізі був "Дніпро". Крім того, виступав за "Шахтар" і "Арсенал-Київ". У ДЮФЛУ він відзначився 8 голами в 64 матчах.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Україна Київ
Тег
БК Динамо Київ
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