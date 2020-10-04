"Динамо" підписало футболіста з англійської Прем'єр-ліги
Півзахисник збірної Румунії та англійського "Брайтона" Тудор Белуце став гравцем київського "Динамо".
21-річний футболіст, який останній сезон провів в оренді в нідерландській Ередивізії в складі "Гааги", буде виступати в Києві до літа 2021 року також у оренді.
"Наскільки я розумію, румунський гравець пройшов медогляд, і я не знаю, що має статися, щоб цей трансфер зірвався. Ми його беремо в оренду", – підтвердив інформацію президент "Динамо" Ігор Суркіс в ефірі "Профутбол" Digital.
На початку нового чемпіонату Тудор зіграв 4 поєдинки. Белуце може грати на позиціях опорного півзахисника або центрального захисника.
У складі англійців футболіст брав участь в матчах молодіжної АПЛ і кубкових поєдинках. На його рахунку також 7 ігор за збірну Румунії. Вартість Белуци оцінюється в 3,24 млн євро за версією порталу Transfermarkt.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Динамо" Фран Соль офіційно став гравцем "Тенеріфе", який виступає в іспанській Сегунді.
28-річний футболіст буде грати на правах оренди в команді з Канарських островів до кінця сезону 2020/2021.