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"Динамо" перевернуло матч з "Шахтарем" і виграло Суперкубок України

26.3т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" в неділю, 28 липня, обіграло донецький "Шахтар" і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар.

На цей поєдинок столичні футболісти вийшли без двох своїх лідерів Циганкова і Соля, травмованих на зборах в Австрії. Віктор не до кінця оговтався від м'язової травми під час силової роботи, а 27-річний іспанець отримав пошкодження в тренажерному залі.

Динамо - Шахтар

Динамо - Шахтар

ФК Шахтар

Вже на 5-й хвилині біля воріт киян стало спекотно. Миколенко віддав точно на ноги Марлосу і український бразилець найпотужнішим ударом в дев'ятку змусив серйозно попрацювати Дениса Бойка.

"Шахтар" продовжив грамотно комбінувати, зміщуючи акценти з лівого флангу на правий, і постійно напружуючи захист київських футболістів гострими прострілами в центр воротарського майданчика.

"Гірники" дуже високо зустрічали суперника, не даючи опонентам зробити перший пас, щоб перейти вiд оборони в атаку.

Ближче до середини тайму столичні футболісти поступово вирівняли ситуацію, і Вербич, скориставшись провалом Сергія Болбата, дуже сильно загострив ситуацію біля воріт Пятова.

Динамо - Шахтар

Динамо - Шахтар

ФК Шахтар

Обидві команди не відсиджувалися в захисті, демонструючи хороші швидкості. Знову Вербич завершував ударом з 11 метрів контратаку "Динамо", але його удар був заблокований захисниками.

На 33-й хвилині гості пропустили фантастичний момент, коли удар Ісмаїлі лише ногами відбив Бойко

Гра радувала темпом. Обидвi команди намагалися демонструвати свої сильні сторони. "Шахтар" - індивідуальну майстерність, а кияни - швидкостi переходу між лініями.

У кінцівці неприємний інцидент трапився з голкіпером киян, коли в Дениса потрапила і вибухнула петарда.

У відповідь фанати киян кинули подібний "вибуховий пакет" в Андрія Пятова.

Андрій Пятов в матчі за Суперкубок України

Андрій Пятов в матчі за Суперкубок України

Справжнім жахом для номінальних господарів стала третя додаткова хвилина першого тайму. Після розіграшу кутового Кривцов міг забивати, але не влучив по м'ячу з декількох метрів. Бесєдін замість нормального виносу покотив прямо на Алана Патріка і бразилець у дотик пробив низом точно в кут.

У другому таймі не було помітно, за рахунок чого підопічні Олександра Хацкевича збиралися переломити хід гри. Швидкі донецькі футболісти створювали набагато більше гостроти, ніж їхні київські суперники. Класно володіючи м'ячем в центрі, "помаранчево-чорні" постійно організовували простiр для забігів Ісмаїлі і Болбата.

На 64-й хвилині Гармаша збили у штрафному але Віталій Романов відмовився бачити порушення правил і давати пенальті.

Відчувалося, що на "Динамо" сильно вплинув пропущений гол "в роздягальню". У гравців практично не було моментів у другому таймі. У той же час "Шахтар" дуже надійно грав у захисті і дуже гостро на контратаках.

Динамо - Шахтар

Динамо - Шахтар

ФК Шахтар

Але починаючи з 80-ї хвилини ситуація на полі повністю перевернулася, коли "біло-сині" буквально з нічого створили два голи.

Спершу Бурда після подачі з кутового головою зрівняв рахунок, а через 3 хвилини Денис Гармаш в неймовірному падінні вивів свою команду вперед.

Прикінцеві секунди основного часу пройшли в штурмі "Шахтаря", але підсумковий рахунок не змінився.

"Динамо" – "Шахтар" 2:1

Голи: 0:1 – 45 Алан Патрік, 1:1 – 80 Бурда, 2:1 – 83 Гармаш.

Динамо – Бойко, Миколенко, Бурда, Кендзьора, Кадар, Гармаш (Сидорчук, 84), Караваєв (де Пена, 68), Вербич (Цітаішвілі, 73), Шепелев, Буяльський, Бесєдін.

Шахтар – Пятов, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі, Болбат, Алан Патрік (Дентіньо, 87), Степаненко, Марлос, Соломон (Тете, 66), Тайсон, Мораес.

Попередження: Хочолава (29), Буяльський (45), Кадар (72).

Новини
Стадіон фантастично виконав гімн України перед матчем за Суперкубок

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році переможцем Суперкубка України стало "Динамо". Зустріч в Одесі двох кращих команд нашої країни завершилася з рахунком 1:0.

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Тема
Суперкубок України
Місце
Україна Одеса
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Рад за Гармаша, рад за "Динамо", очень приятно было видеть, как все поздравляли Гармаша.
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Браво Динамо!! Динамо вперёд!!!
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