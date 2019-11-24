"Динамо" перемогло в найпринциповiшому протистоянні в УПЛ

Київське " Динамо " впевнено обіграло "Маріуполь" в центральному матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Протистояння, що стало за останній рік, одним з найпринциповіших в українському футболі, завершився з рахунком 3: 0.

Обидві команди однаково невиразно почали матч, але починаючи з 15-ї хвилини клас киян став виділятися все виразніше і на 21-й хвилині столичні футболісти відкрили рахунок. Циганков зробив відмінну флангову передачу, яку точним ударом замкнув Буяльський.

Забивши гол віце-чемпіони України спокійно контролювали ситуацію і ще двічі змогли засмутити голкіпера гостей Євгена Гальчука.

На 77-й хвилині Циганков замкнув передачу Шепелєва, а на 81-й хвилині, який вийшов на заміну Вербич, зробив рахунок розгромним.

"Динамо" – "Маріуполь" 3: 0

Голи: 1: 0 – 21 Буяльський, 2: 0 – 77 Циганков, 3: 0 – 81 Вербич.

Динамо – Бущан, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Караваєв, Циганков, де Пена (Вербич, 76), Шепелев, Буяльський (Шапаренко, 62), Бесєдін (Фран Сіль, 84).

Маріуполь – Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Яворський (Фомін, 68), Мишнєв, Чех, Горбунов, Чурко (Кащук, 83), Вакула, Тищенко.

Попередження: Тищенко (18), Бесєдін (38), Дава (61).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку 14-го туру кияни поступилися донецькому "Шахтарю" (1: 0). Зустріч пройшла в Харкові і ознаменувався грандіозним расистським скандалом.

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