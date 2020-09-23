Київське "Динамо" в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів у гостях обіграло "Гент". Поєдинок у Бельгії на стадіоні "Геламко Арена" завершився з рахунком 1:2.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Гент – Динамо.

Зустріч почалася у неспішному темпі. Обидві команди катали м'яч у центрі поля без особливого пресингу з боку обох команд. Ситуація змінилася на 8-й хвилині, коли перша ж атака киян принесла успіх.

Караваєв зробив передачу в штрафну – Буяльський акуратно переправив м'яч на Супрягу, який з близької дистанції закотив у порожні ворота "Гента". Боковий арбітр не зарахував гол, зафіксувавши офсайд, але VAR відновив справедливість – 0:1.

Поступово ініціатива стала переходити до гостей. Бельгійські гравці були змушені глибоко сідати в оборону, тоді як кияни грали в короткий пас.

Українські футболісти діяли дуже розмірено і впевнено, змушуючи суперника пресингувати. Крім того, бельгійці грали в захисті не щільно, тим самим створюючи комфортні умови динамівцям.

На 22-й хвилині травму отримав Роман Яремчук. Футболіста збірної України замінив Тім Кляйндінст.

Після цього моменту характер гри змінився. "Гент" став грати вище, зрідка створюючи видимість гостроти біля воріт Бущана. У кінцівці "Гент" почав діяти трохи активніше, а "Динамо" не так часто вибиралося до воріт Давi Руфа.

Бельгійці набагато частіше контролювали м'яч, а їх атаки ставали все більш небезпечними. На 42-й хвилині господарям вдалося зрівняти рахунок, коли після подачі Нікласа Дорша з кутового, Тім Кляйндінст пробив головою в нижній кут воріт – 1:1.

Друга половина почалася вдало для українців. Півзахисник "Гента" Роман Безус з інтервалом у три хвилини отримав дві жовті картки і був вилучений із поля.

Залишившись у більшості "Динамо" більшу частину часу проводило на половині поля суперника. Господарі особливо не думали про атакуючу гру.

"Динамо" знову стало грати високо, атакуючи позиційно. Ніяк не міг увійти в гру Вербич, який на 67-й хвилині замінив Супрягу. Словенець кілька разів втрачав м'яч у простих ситуаціях.

Тиск на ворота Руфа зростав і на 79-й хвилині Карлос де Пена забив другий гол. Уругваєць отримав передачу від Циганкова на лівому куті воротарського і низом, між ніг воротаря відправив м'яч у сітку – 1:2.

Матч-відповідь відбудеться в столиці України на НСК "Олімпійський" у вівторок, 29 вересня, і також почнеться о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го кваліфікаційного раунду "Динамо" – АЗ завершилася з рахунком 2:0. Голами у другому таймі відзначилися Жерсон Родрігес і Микола Шапаренко.