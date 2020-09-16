"Динамо" перемогло АЗ та вийшло до плей-оф ЛЧ: спортивні підсумки 15-вересня

Олександр Чеканов Футбол 09:07, 16.09.2020

Київське "Динамо-2 перемогло АЗ та вийшло до плей-оф відбору Ліги чемпіонів, а німецький футболіст Марко Ройс забив гол за три секунди.

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Крім того, українець Роман Яремчук вивів "Гент" у плей-оф ЛЧ, забивши переможний гол. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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