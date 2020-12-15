"Динамо" передало кисневі концентратори для лікарень Житомирської області

"Динамо" на прохання Житомирської та Чернігівської обласних адміністрацій закупило по 18 кисневих концентраторів для кожної з областей.

Від імені президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса і всього клубу необхідні медичні прилади в лікарні передав віцепрезидент "Динамо" Олексій Семененко.

Динамо подарувало лiкарням концентратори ФК Динамо

"Ми від імені клубу передаємо вам кисневі концентратори з побажанням, щоб все житомиряни хворіли лише на стадіонах або біля екранів телевізорів, підтримуючи київське "Динамо" і житомирське "Полісся", – заявив Семененко.

Кисневий концентратор ФК Динамо

Губернатор Житомирської області Віталій Бунечко подякував столичний клуб за допомогу.

"Починаючи з березня, ми ведемо боротьбу з коронавірусом. Хочу підкреслити, що саме кисневі концентратори – це те, що найбільше потрібно Житомирщині в боротьбі з COVID-19 на сьогоднішній день. Тепер у нас є чітке уявлення щодо того, що всі лікарняні ліжка, виділені для хворих коронавірусом, будуть забезпечені киснем", – цитує Бунечка пресслужба "Динамо".

ФК Динамо

Безпосередньо зі стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського кисневі концентратори вирушили в клініки Житомирщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні "Динамо" допомогло зібрати 112 000 гривень для "Охматдиту". Київський клуб виступив партнером благодійного проекту # Станькуміром, присвяченого до Міжнародного дня захисту дітей, організатором якого стала платформа PayphoneX і фонд "Таблеточки".