"Динамо" передало кисневі концентратори для лікарень Житомирської області

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Динамо Київ

"Динамо" на прохання Житомирської та Чернігівської обласних адміністрацій закупило по 18 кисневих концентраторів для кожної з областей.

Від імені президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса і всього клубу необхідні медичні прилади в лікарні передав віцепрезидент "Динамо" Олексій Семененко.

Динамо подарувало лiкарням концентратори

"Ми від імені клубу передаємо вам кисневі концентратори з побажанням, щоб все житомиряни хворіли лише на стадіонах або біля екранів телевізорів, підтримуючи київське "Динамо" і житомирське "Полісся", – заявив Семененко.

Кисневий концентратор

Губернатор Житомирської області Віталій Бунечко подякував столичний клуб за допомогу.

"Починаючи з березня, ми ведемо боротьбу з коронавірусом. Хочу підкреслити, що саме кисневі концентратори – це те, що найбільше потрібно Житомирщині в боротьбі з COVID-19 на сьогоднішній день. Тепер у нас є чітке уявлення щодо того, що всі лікарняні ліжка, виділені для хворих коронавірусом, будуть забезпечені киснем", – цитує Бунечка пресслужба "Динамо".

"Динамо" передало кисневі концентратори для лікарень Житомирської області

Безпосередньо зі стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського кисневі концентратори вирушили в клініки Житомирщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні "Динамо" допомогло зібрати 112 000 гривень для "Охматдиту". Київський клуб виступив партнером благодійного проекту # Станькуміром, присвяченого до Міжнародного дня захисту дітей, організатором якого стала платформа PayphoneX і фонд "Таблеточки".

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