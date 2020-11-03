"Динамо" озвучило офіційне рішення щодо матчу з "Барселоною"

Тести на COVID-19 усіх членів делегації київського "Динамо" напередодні матчу з "Барселоною" виявилися негативними, тому зустріч між цими командами відбудеться згідно з регламентом, інформує пресслужба віцечемпіона України.

Напередодні поєдинку гравці та персонал першої команди "Динамо" здали обов'язкові тести на коронавірус й сертифікованій УЄФА лабораторії.

Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Динамо" пройде в середу, 4 листопада в столиці Каталонії. Початок – о 22.00. Уже було опубліковано список телеканалів, які покажуть цю зустріч.

У цьому матчі "Динамо" не зможе задіяти відразу 12 футболістів. Основна частина гравців заразилася коронавірусом. Пізніше захисник киян Георгій Цітаішвілі розповів про деякі симптоми.