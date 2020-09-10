"Динамо" отримало пропозицію щодо Циганкова – ЗМІ

Київське "Динамо" отримало пропозицію щодо одної з головних зірок команди Віктора Циганкова.

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, президент столичного клубу Ігор Суркіс хоче заробити на трансфері українського футболіста не менш ніж 25 мільйонів доларів. Одна з команд, назва якої залишається невідомою, зробила киянам "допустиму" пропозицію.

У сезоні 2019/20 Циганков узяв участь у 39 матчах у всіх турнірах, забивши 17 голів і віддавши 8 результативних передач. Його вартість за версією Transfermarkt становить приблизно 22,5 мільйонів доларів.

Крім того, "Динамо" готове відпустити нападника Владислава Супрягу за 15 мільйонів доларів і лівого захисника Віталія Миколенка за 30 мільйонів доларів.

Вартість Циганкова, Миколенка і Супряги Telegram-канал Динамо Київ Inside

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард "Альбасете" Роман Зозуля може повернутися до київського клубу, якщо буде виконано дві умови.

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