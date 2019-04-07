"Динамо" отримало посилення перед грою з "Шахтарем"

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський, який підхопив застуду на цьому тижні і ризикував не зіграти в 1/4 фіналу Кубка України проти донецького "Шахтаря" успішно подолав проблеми зі здоров'ям.

Віталій Буяльський Динамо від Шурика

Ввечері 6 квітня Буяльський в числі інших футболістів основного складу "Динамо" прибув до Харкова, і готовий вийти на поле в поєдинку проти "гірників". Однак рішення про те, чи потрапить півзахисник в стартовий склад "біло-синіх", буде прийнято тренерським штабом "Динамо" перед матчем, повідомляє "Динамо" від "Шурика".

Нагадаємо, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 7 квітня, в Харкові на стадіоні "Металіст". Букмекери вже зробили прогноз на переможця цього протистояння.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок зустрічі – о 17:00.

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