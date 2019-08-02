"Динамо" отримало несподіваний бонус перед стартом в Лізі чемпіонів

Українська Прем'єр-ліга перенесла матч 4-го туру "Маріуполь" - "Динамо". Причиною цьому послужив щільний графік команд - "Динамо" виступає в Лізі чемпіонів, а "Маріуполь" - в Лізі Європи.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, особиста зустріч маріупольців і киян, яка повинна була відбутися 17 серпня, буде проведена із запізненням більше ніж на місяць. Нова дата - 25 вересня.

Відзначається, що рішення прийнято з метою полегшити змагальний і тренувальний процес в командах.

ФК "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" зіграє 6-го і 13 серпня з "Брюгге" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Азовці 8-го і 15 серпня пройдуть іспит голландським АЗ у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс поставив крапку в скандальному матчі з "Маріуполем".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся