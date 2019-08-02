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"Динамо" отримало несподіваний бонус перед стартом в Лізі чемпіонів

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Українська Прем'єр-ліга перенесла матч 4-го туру "Маріуполь" - "Динамо". Причиною цьому послужив щільний графік команд - "Динамо" виступає в Лізі чемпіонів, а "Маріуполь" - в Лізі Європи.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, особиста зустріч маріупольців і киян, яка повинна була відбутися 17 серпня, буде проведена із запізненням більше ніж на місяць. Нова дата - 25 вересня.

Відзначається, що рішення прийнято з метою полегшити змагальний і тренувальний процес в командах.

"Динамо" отримало несподіваний бонус перед стартом в Лізі чемпіонів

ФК "Динамо"

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Нагадаємо, "Динамо" зіграє 6-го і 13 серпня з "Брюгге" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Азовці 8-го і 15 серпня пройдуть іспит голландським АЗ у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс поставив крапку в скандальному матчі з "Маріуполем".

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Маріуполь
Теги
ФК Маріуполь ФК Динамо Київ
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
АЗ сепаров разорвет. Какой из Мариуполя представитель в лиге Европы. Ему быть преставителем в лиге ДНР и играть на еврокубки с Приднестровьем, Осетией и Абхазией. Там был бы вечным чемпоином.
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