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"Динамо" орендує футболіста збірної Словенії - ЗМІ

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Півзахисник збірної Словенії і турецького "Фенербахче" Миха Зайц може перейти в київське "Динамо" на правах оренди.

За інформацією турецького видання Fotospor, представники київського клубу вже зв'язалися з "Фенербахче" з питання оренди півзахисника.

Міха Зайц

Міха Зайц

Slovenske Novice

Ряд іспанських і італійських клубів також стежать за гравцем, але пропозицій від них "Фенербахче" не надходило. Головний тренер стамбульського клубу Ерсун Янал проти трансферу. Він хоче дати футболісту можливість проявити себе в складі команди.

У минулому сезоні на рахунку Міхи Зайця лише 10 матчів, в яких він відзначився 2 забитими голами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський футбольний клуб "Краснодар" збирався перехопити Зайця. Гравець був близький до продовження кар'єри в Росії.

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Тема
Трансфери
Місце
Туреччина Стамбул
Теги
ФК Динамо Київ Фенербахче Стамбул
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