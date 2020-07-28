"Динамо" опублікувало листування Суркіса і Луческу

Київське "Динамо" опублікувало листування президента команди Ігоря Суркіса і нового тренера Мірчі Луческу після того, як у румунській пресі з'явився лист наставника про відставку.

"На жаль, я прийняв рішення відмовитися від співпраці з командою "Динамо". Хочу подякувати родині Суркіс за довіру і за зроблену пропозицію, але відчуваю, що не зможу працювати в атмосфері неприйняття, що виходить від тієї частини вболівальників, підтримки яких команда найбільше потребує моменти спортивних баталій. Я не можу допустити, щоб фанати клубу діяли проти інтересів клубу", – цитує слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Листування Ігоря Суркіса і Мірчі Луческу ФК "Динамо" Київ

Суркіс-молодший відповів, що знав про ризики, які будуть супроводжувати призначення румунського фахівця, який протягом 12 років працював у "Шахтарі".

"Хвиля емоцій частини вболівальників "Динамо" не може стати визначальним фактором для майбутнього команди, яка готова до нових випробувань під Вашим керівництвом. Ми обидва прийняли непросте рішення. Але воно було всебічно осмисленим, відповідальним і дуже мотивованим. Керівництво клубу цілком усвідомлено зробило Вам пропозицію , розуміючи всі ризики, які виникнуть у фанатському середовищі навколо такого кроку", – написав президент "Динамо".

Листування Ігоря Суркіса і Мірчі Луческу ФК "Динамо" Київ

Ці слова переконали Луческу, який пообіцяв, що прибуде до Києва у вівторок, 28 липня.

"З глибокою повагою ставлюся до Вашої стійкості в розвитку ФК "Динамо". Я ніколи не пасував перед труднощами. І тим більше не готовий це робити, коли є підтримка таких людей, як Ви. Мої побоювання були пов'язані тільки з тим, щоб не створювати труднощі футбольній сім'ї київського клубу. Упевнений, що разом з вами ми досягнемо тих значущих результатів, які радикально змінять ставлення до мого призначення і подальшої роботи клубу під моїм керівництвом. До зустрічі в м Києві у вівторок", – відповів румунський фахівець.

Листування Ігоря Суркіса і Мірчі Луческу ФК "Динамо" Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу не підтвердив інформацію про те, що він залишається в "Динамо".