"Динамо" скористалося осічкою "Шахтаря", очоливши таблицю в УПЛ

Київське "Динамо" в матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло "Олександрію".

Поєдинок на полі НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:0.

Вирішальним в грі став гол Дениса Попова на 1-й хвилині. Після розіграшу штрафного Миколенко навісив, а 21-річний захисник замкнув передачу партнера. "Динамо" продовжувало насідати, створюючи один небезпечний момент за іншим, але до голу цього не привело.

Після перерви ситуація не змінилася. Паньків відпрацьовував по повній, відбиваючи різні удари столичних форвардів.

На останніх секундах пряму червону за небезпечний підкат отримав Микола Шапаренко.

"Динамо" – "Олександрія" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 1 Попов.

Динамо – Бущан, Сирота, Миколенко, Попов, Кендзьора (Караваєв, 69), Буяльський (Шепелєв, 83), Гармаш (Шапаренко, 46), де Пена (Вербич, 69), Сидорчук, Родрігес (Супряга, 46), Циганков.

Олександрія – Паньків, Мельник, Бондаренко, Бабогло, Пашаєв, Грицук (Гречишкін, 54), Мишенко (Глоба, 79), Третьяков (Безбородько, 71), Дудка (Ковалець, 80), Задерака (Стецков, 46), Сітало.

Попередження: де Пена (21), Родрігес (33), Кендзьора (41), Грицук (48), Попов (51), Стецков (57), Мельник (77), Сидорчук (83), Бондаренко (90).

Вилучення: Шапаренко (89).

Ця перемога дозволила киянам набрати 17 очок і одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ, відірвавшись від йде третім "Шахтаря" на 4 пункти.

Свій попередній матч підопічні Луческу провели в Лізі чемпіонів, де з рахунком 0: 2 поступилися туринському "Ювентусу".