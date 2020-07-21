"Динамо" оголосило про відставку Михайличенка: спортивні підсумки 20 липня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 21.07.2020

Київське "Динамо" оголосило про відставку тренерського штабу Олексія Михайличенка, а у мережі показали нові фото "Донбас-Арени".

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Крім того, стали відомі можливі суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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