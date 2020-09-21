"Динамо" оголосило про розірвання контракту з футболістом збірної України

Київське "Динамо" оголосило про те, що нападник збірної України Артем Кравець залишив команду після того, як сторони дійшли згоди про розірвання контракту.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, таке рішення було ухвалено після розмови з головним тренером Мірчею Луческу і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом. Футболіст отримав можливість перейти в команду, в якій він отримуватиме більше ігрового часу.

Зазначимо, що раніше Кравець зізнавався, що пішов на зниження зарплати заради підписання контракту зі столичним клубом.

Нападник є вихованцем киян. Він провів 141 матч за столичний клуб у всіх турнірах, забивши 43 голи і віддавши 14 результативних передач, а найбільш пам'ятним моментом у його "динамівській" кар'єрі є дубль у ворота "Валенсії" у виїзному поєдинку Кубка УЄФА 2008/09.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, лівий захисник польського "Леха" Володимир Костевич достроково піде з команди та приєднається до київського клубу.