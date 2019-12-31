"Динамо" оголосило про рішення по лідеру команди

Контракт з півзахисником київського "Динамо" Карлосом де Пеною був автоматично продовжений до 31 грудня 2021 року.

Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, команда скористалася опцією автоматичної пролонгації угоди з уругвайським футболістом на два роки, оскільки Де Піна провів необхідну кількість матчів за перший склад "Динамо". Контракт гравця діяв до 31 грудня 2019 року.

Карлос де Пена UA-Football

Півзахисник прийшов у столичний клуб минулої зими та став одним із лідерів команди. У нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги на його рахунку 16 поєдинків, в яких він забив 5 голів і віддав 3 гольові передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) відреагував на допінг-інцидент за участю нападника "Динамо" Артема Бесєдіна.

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