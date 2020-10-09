"Динамо" оголосило про продаж квитків на матч ЛЧ проти "Ювентуса": названо умови

"Динамо" оголосило про те, що квитки на матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса", який відбудеться у вівторок, 20 жовтня о 19:55, надійдуть у продаж в п'ятницю, 9 жовтня з 11:00.

Як повідомляється на офіційному сайті київського клубу, президент команди Ігор Суркіс від імені "Динамо" звернувся до мера міста Віталія Кличка з проханням дозволити проведення матчу головного футбольного єврокубка з обмеженою кількістю глядачів і отримав позитивне рішення.

Відзначається, що квитки можна буде придбати винятково онлайн на сайті esport.in.ua. Їхня вартість становитиме від 150 до 1000 грн. Квитки бізнес-сегменту будуть коштувати 3000 і 7000 грн. Одна людина зможе купити не більше ніж чотири тікети. Кожен уболівальник матиме пройти скринінг температури. Якщо вона буде перевищувати 37,2, то вхід на стадіон йому буде заборонений.

Вартість квитків на матч "Динамо" – "Ювентус" в залежності від сектора ФК "Динамо" Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася інформація про квитки на матчі збірної України в Лізі націй проти Німеччини та Іспанії.