"Динамо" офіційно віддало футболіста в іспанський клуб

Нападник київського "Динамо" Фран Соль офіційно став гравцем "Тенеріфе", який виступає в іспанській Сегунді.

Як повідомляє пресслужба віцечемпіонів України, 28-річний футболіст буде грати на правах оренди в команді з Канарських островів до кінця сезону 2020/2021.

Напередодні переходу Сіль опублікував у себе в Instagram фотографію з літака і супроводив її написом: "Скоро".

Нагадаємо, що Соль перебрався в "Динамо" взимку 2019 року з "Віллема II". За цей час він взяв участь в 23 матчах за киян у всіх турнірах, забивши чотири голи і віддавши дві результативні передачі.

У березні 2019-го іспанський нападник отримав пошкодження і був змушений провести в лікарні 2 місяці.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Франа з боку "Сельти" і "Ельче" з Ла Ліги, а також "Еспаньйола" і "Альмерії" з другого за силою дивізіону.