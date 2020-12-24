"Динамо" офіційно віддало чемпіона світу в клуб УПЛ

Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі перейшов у полтавську "Ворсклу" в оренду на пів року.

Як повідомляється на офіційному сайті киян, він буде виступати за команду з 1 січня до 31 травня 2021 року. У нинішньому сезоні футболіст сумарно відіграв за столичний клуб 125 хвилин, не зумівши відзначитись результативними діями.

Усього на рахунку Цітаішвілі 24 матчі за киян у всіх турнірах, в яких він відзначився двома результативними передачами. Його вартість за версією Transfermarkt становить 1,5 мільйона євро, а контракт з "Динамо" діє до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, що влітку 2019 Георгій у складі збірної України виграв чемпіонат світу до 19 років, який проходив у Польщі. Найбільш ефектним моментом у виконанні Цітаішвілі на тій першості став неймовірний гол після сольного проходу на останніх хвилинах фінального поєдинку проти Південної Кореї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією ЗМІ, "Динамо" планує взяти на зимові збори бразильських легіонерів Че Че і Сідклея, які останнім часом грали в оренді в рідному чемпіонаті.