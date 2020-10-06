"Динамо" оголосило про підписання гравця з АПЛ, а потім видалило новину

Максим Іншаков Футбол 19:16, 6.10.2020 Оновлено: 19:46, 6.10.2020

Півзахисник збірної Румунії та англійського "Брайтона" Тудор Белуце офіційно став гравцем київського "Динамо".

Як повідомляє пресслужба віцечемпіонів України, 21-річний футболіст виступатиме за команду на правах оренди до кінця сезону 2020/21. У "Динамо" Белуце вибрав ігровий номер 6.

Через 20 хвилин новину було видалено. На 19:30 вівторка, 6 жовтня, ця новина на всіх ресурсах киян не відкривається.

Тудор Белуце перейшов у "Динамо"
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Тудор перейшов у "Брайтон" у січні 2019 року, але на пів року залишився в румунському "Віторуле". Другу половину сезону 2019/20 Белуце провів у Нідерландах, де виступав за "Гаагу".

У складі англійців гравець брав участь у матчах молодіжної АПЛ і кубкових поєдинках. На його рахунку також сім ігор за збірну Румунії. Вартість Белуце оцінюється в 3,24 млн євро, за версією порталу Transfermarkt.

Раніше інформацію про трансфер підтвердив Ігор Суркіс.

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