"Динамо" офіційно оголосило про підписання трьох футболістів

Київське "Динамо" оголосило про перехід лівого захисника Володимира Костевича, опорного півзахисника Тудора Белуце й атакувального півзахисника Клейтона.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, з українцем Костевичем, який з 2017 року виступав за "Лех", був підписаний контракт на три роки. Термін його угоди з поляками закінчувався 31 грудня 2020 року, але кияни домовилися про те, що захисник поповнить склад "Динамо" вже зараз.

Румун Белуце приєднався до команди на правах річної оренди з "Брайтона", який виступає в англійській Прем'єр-лізі. У Києві він гратиме під номером 6.

Останнім новачком "Динамо" став 24-річний бразилець Клейтон. Раніше він захищав кольори "Атлетіко Мінейро", "Фігейренше" і "Корінтіанса" у себе на батьківщині. У столичному клубі півзахисник виступатиме під 27 номером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни також намагалися підписати бразильського нападника Лінкольна, але не встигли оформити угоду.