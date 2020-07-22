"Динамо" очолить Мірча Луческу – Druzi Dynamo

Знаменитий румунський фахівець Мірча Луческу – найвірогідніший кандидат на пост нового головного тренера "Динамо", повідомляє авторитетний інтернет-паблік Druzi Dynamo.

"Ми не давали цю інформацію раніше, тому що навіть нам складно в це повірити, але вже з декількох конфіденційних джерел повідомляють, що найбільш імовірним новим тренером "Динамо" є Мірча Луческу", – сказано в пості групи в Facebook.

Facebook Druzi Dynamo.

Восени 2016 року румунська преса давала інформацію, що Луческу може очолити "Динамо" замість тодішнього тренера Олександра Хацкевича.

Нагадаємо, що Луческу тренував "Шахтар" з 2004 по 2016 рік. Після цього Мірча тренував російський "Зеніт" (2016-2017) і збірну Туреччини (2017-2019). З "гірниками" Луческу вісім разів вигравав чемпіонат України.

Раніше ряд ЗМІ повідомив про те, що керівництво київського "Динамо" запропонувало Сергію Реброву очолити команду після звільнення Олексія Михайличенка.