"Динамо" очолить Мірча Луческу – Druzi Dynamo

Максим Іншаков Футбол 18:22, 22.07.2020 Оновлено: 18:22, 22.07.2020

Знаменитий румунський фахівець Мірча Луческу – найвірогідніший кандидат на пост нового головного тренера "Динамо", повідомляє авторитетний інтернет-паблік Druzi Dynamo.

"Ми не давали цю інформацію раніше, тому що навіть нам складно в це повірити, але вже з декількох конфіденційних джерел повідомляють, що найбільш імовірним новим тренером "Динамо" є Мірча Луческу", – сказано в пості групи в Facebook.

Facebook Druzi Dynamo.

Восени 2016 року румунська преса давала інформацію, що Луческу може очолити "Динамо" замість тодішнього тренера Олександра Хацкевича.

Нагадаємо, що Луческу тренував "Шахтар" з 2004 по 2016 рік. Після цього Мірча тренував російський "Зеніт" (2016-2017) і збірну Туреччини (2017-2019). З "гірниками" Луческу вісім разів вигравав чемпіонат України.

Раніше ряд ЗМІ повідомив про те, що керівництво київського "Динамо" запропонувало Сергію Реброву очолити команду після звільнення Олексія Михайличенка.

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