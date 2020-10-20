"Динамо" очолило незвичайний рейтинг учасників Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" очолило рейтинг учасників Ліги чемпіонів 2020/21 за кількістю вихованців у заявці команди на турнір.

Згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt, 20 гравців українського клубу, які раніше виступали як мінімум за юнацьку команду (до 17 років), присутні в нинішньому складі киян. Сумарно вихованці "Динамо" взяли участь у 47 матчах Ліги чемпіонів (найбільша кількість поєдинків у Дениса Гармаша – 15) і забили 8 голів (лідером за цим показником є Віталій Буяльський – 3 голи).

Донецький "Шахтар" займає 13-те місце за кількістю вихованців у складі (8 футболістів, 41 матч, 0 голів), а наступні суперники "динамівців" і "гірників" – "Ювентус" і "Реал" – йдуть на 32-й (1, 0, 0) і 27-й (4, 131, 7) позиціях, відповідно.

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