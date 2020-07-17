"Динамо" обіграло "Зорю", пропустивши вже на 2-й хвилині: підсумки спорту 16 липня
Київське "Динамо" здобуло вольову перемогу над луганською "Зорею" в матчі за Лігу чемпіонів, а хлопчик Бріджер Уокер, якому собака розірвала обличчя під час порятунку сестри, став почесним чемпіоном WBC.
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Крім того, в українській футбольній першій лізі після матчу побили арбітра. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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