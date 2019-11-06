"Динамо" здобуло розгромну перемогу в Юнацькiй лізі УЄФА

У першому матчі другого раунду Юнацької ліги УЄФА, який відбувся в Києві, "Динамо" впевнено перемогло грецький ПАОК і забезпечило собі перевагу перед матчем-відповіддю (27 листопада).

Поєдинок на стадіоні "Динамо" ім. В.В. Лобановського завершився з рахунком 3:0.

Вже на на 10-й хвилині Георгій Цітаішвілі відкрив рахунок з пенальті. Столичні футболісти домінували на полі, і під занаваес тайму все той же Цітаішвілі забив другий пенальті. Остаточний рахунок на 76-й хвилині оформив Ярослав Надольский.

"Динамо" U-19 - ПАОК U-19 - 3:0 (2:0)

"Динамо": Нещерет, Скорко, Біловар, Забарний, Вівчаренко, Білошевскій, Надольский, Михайленко, Шулянскій, Цітаішвілі, Ісаєнко

Голи: Цітаішвілі (10 з пен. 45 + 1, з пен.), Надольский (76)

Попередження: Білошевській (18) - Калуцікідіс (38), Теодорідіс (73), Куціас (83), Панайоту (85).

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцечемпіон України київське "Динамо" 7 листопада проведе один з найважливіших матчів Ліги Європи.

У четвертому турі групового етапу турніру команда Олексія Михайличенка зіграє на виїзді зі своїм прямим конкурентом у боротьбі за вихід в плей-офф данським "Копенгагеном".

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