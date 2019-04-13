"Динамо" обіграло "Маріуполь" в УПЛ

Київське "Динамо" в матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло "Маріуполь". Поєдинок на стадіоні "Іллічівець" завершився з рахунком 0:1.

Господарі поля енергійно розпочали зустріч, створивши кілька гострих моментів біля воріт Бойка. Борячук, як мінімум, два рази міг відкривати рахунок в поєдинку, але в останні моменти форварда підводила майстерність.

Ближче до середини тайму "Динамо" не тільки вирівняло ситуацію, а й заволоділа ініціативою. Миколенко і Сідклей змушували на повну вiдпрацьовувати голкіпера господарів. Рустам Худжамов був на висоті, рятуючи свою команду від вірного гола.

Після перерви кияни, які виступали в досить молодому складі (вперше в сезоні грали Андрієвський і Попов), ніяк не могли добитися успіху в чужій штрафній.

Долю зустрічі вирішив один точний удар Циганкова на 74-й хвилині. Миколенко обіграв Зубкова і шикарно подав на дальню штангу, де Віктор замкнув передачу.

"Маріуполь" – "Динамо" 0: 1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 73 Циганков.

Маріуполь – Худжамов, Демір, Яворський, Чоботенко, Полегенько, Пихаленок (Федорчук, 64), Ігнатенко, Зубков, Мишнєв, Горбунов (Вакула, 58), Борячук (Сікан, 79).

Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Сідклей (Цітаішвілі, 46), Попов, Шепелев, Сидорчук (Ісаєнко, 70), Циганков, Вербич, Андрієвський, Миколенко.

Попередження: Ігнатенко (16), Демір (26), Андрієвський (45), Шепелев (71), Бурда (86), Попов (86).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш отримав чотирьохматчеву дискваліфікацію за вилучення в чвертьфінальній зустрічі Кубка України з донецьким "Шахтарем".

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